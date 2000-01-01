14.02 00:36 MIGnews.com

В России впервые выставили на аукцион более 2 кг изумрудов

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АО "Калининградский янтарный комбинат", входящее в структуру ГК Ростех, впервые в России выставило на электронный аукцион партию изумрудов общим весом 2,261 килограмма.Извещение о торгах было опубликовано 20 января на сайте АО "Биржа "Санкт-Петербург" – старейшей в стране биржи с богатым опытом проведения аукционов и торгов.В лоте представлены пять камней весом 1,672 килограмма, 434 грамма, 92 грамма, 49 граммов и 14 граммов. Стартовая цена лота – 3,259 миллиона рублей. Лот подобного уровня выходит на аукцион впервые в России.Шаг электронных торгов установлен в размере 5% от цены лота. Каждый участник торгов должен до 14 февраля внести на счет биржи задаток, равный 25% от начальной стоимости лота в рублях, пишет АиФ.Несколько организаций уже стали участниками аукциона, их данные пока не раскрываются. Число мест для участия в торгах ограничено. Заявки и документы принимаются до 14 февраля.Электронные торги состоятся 20 февраля. Победителем аукциона станет тот, кто предложит наивысшую цену. Договор с ним заключат в течение десяти рабочих дней после проведения торгов.Потенциальные участники аукциона смогут лично увидеть камни, представленные в лоте, если посетят добывающее изумруды Обособленное предприятие "Малышева", которое находится в городе Асбест в Свердловской области. Это единственное в России предприятие по промышленной добыче изумрудов и бериллов.