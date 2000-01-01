Драма в Букингемском Дворце: появилась реакция Елизаветы II

Об этом говорится в официальном заявлении ее величества, передает ВВС.
"Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь как молодая семья. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи", – сказано в заявлении.
Уточняется, что будет переходный период, во время которого принц Гарри и Меган будут постепенно сдавать с себя полномочия членов монаршей семьи.
"Это сложные вопросы, которые моя семья должна решить, и предстоит еще проделать определенную работу, но я попросила принять окончательные решения в ближайшие дни", – добавила королева.