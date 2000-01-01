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Драма в Букингемском Дворце: появилась реакция Елизаветы II | Фото:13.01 23:00   MIGnews.com

Драма в Букингемском Дворце: появилась реакция Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II отреагировала на решение принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Об этом говорится в официальном заявлении ее величества, передает ВВС.

"Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь как молодая семья. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи", – сказано в заявлении.

Уточняется, что будет переходный период, во время которого принц Гарри и Меган будут постепенно сдавать с себя полномочия членов монаршей семьи.

"Это сложные вопросы, которые моя семья должна решить, и предстоит еще проделать определенную работу, но я попросила принять окончательные решения в ближайшие дни", – добавила королева.


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