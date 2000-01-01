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Ученые выяснили идеальную разницу для счастливого брака | Фото: Thinkstock13.01 23:22   MIGnews.com

Ученые выяснили идеальную разницу для счастливого брака

Американские ученые назвали идеальную разницу в возрасте, которая гарантирует счастливый брак.

Ученые из Атланты после проведения исследований выяснили, что идеальной разницей для крепкого брака считается один год. В этом случае разведутся только 3% пар. В группу риска входят те пары, у которых разница в возрасте составляет более пяти лет. Среди таких пар разводятся порядка 18%.

В парах с разницей в возрасте более 10 лет процент разводов достигает уже 39%. А вот у людей с общей разницей более 20 лет почти все пары со временем подают на развод. Это связано с тем, что у пары с большей разницей совершенно разные взгляды и представления о жизни.
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