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Instagram 14.01 02:30   MIGnews.com

Еще одна российская знаменитость вступилась за Аллу Пугачеву

Российская телеведущая и музыкальный продюсер певца Димы Билана и фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская поддержала "тапочный" флешмоб певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова в поддержку примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Соответствующее видео Рудковская опубликовала в своем Instagram.

Долго думала принимать Эстафету от @fkirkorov или нет , но поняла одно #тапкамбыть , хулиганить так хулиганить!))) Хотя в моем послании заложен глубокий смысл. Умные поймут, глупым все-равно бесполезно! И вообще, ребята, давайте жить дружно, любить и уважать друг друга, тем более, что гениальные песни Аллы Борисовны @alla_orfey не могут вызывать других чувств, кроме светлых! У здоровых людей. А больным - лучше лечиться, если, конечно, эта клиническая злоба поддаётся терапии. Ещё PS: Вот, мы даже с Тиманом @timatiofficial мировую подписали. Недавно. После 8 летней войны - "белой" и "чёрной" 🌹 Розы, так сказать... Чаек попили, посмеялись от души над кознями друг друга🤣Мира и добра всем! И давайте помнить всегда , что Не ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ ! А кто отречётся - туда вам и дорога ...

Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)



Продюсер продемонстрировала ноги в игривых меховых тапочках с розовыми бантиками.

"Ребята, давайте жить дружно, любить и уважать друг друга, тем более, что гениальные песни Аллы Борисовны не могут вызывать других чувств, кроме светлых! У здоровых людей. А больным - лучше лечиться, если, конечно, эта клиническая злоба поддается терапии", - отметила Рудковская.

Напомним, недавно пользователей сети возмутило засилье новогодних телепередач с Пугачевой, а затем более 100 тыс. россиян подписали петицию с требованием убрать ее с экранов телевизоров.

На что сама примадонна иронично ответила всем "говорящими тапочками", эту идею подхватили Басков и Киркоров. В свою очередь супруг певицы, пародист Максим Галкин другим способом сыронизировал над обидчиками Пугачевой.
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