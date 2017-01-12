14.01 02:30 MIGnews.com

Еще одна российская знаменитость вступилась за Аллу Пугачеву

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Российская телеведущая и музыкальный продюсер певца Димы Билана и фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская поддержала "тапочный" флешмоб певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова в поддержку примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.Соответствующее видео Рудковская опубликовала в своем Instagram.Продюсер продемонстрировала ноги в игривых меховых тапочках с розовыми бантиками."Ребята, давайте жить дружно, любить и уважать друг друга, тем более, что гениальные песни Аллы Борисовны не могут вызывать других чувств, кроме светлых! У здоровых людей. А больным - лучше лечиться, если, конечно, эта клиническая злоба поддается терапии", - отметила Рудковская.Напомним, недавно пользователей сети возмутило засилье новогодних телепередач с Пугачевой, а затем более 100 тыс. россиян подписали петицию с требованием убрать ее с экранов телевизоров.На что сама примадонна иронично ответила всем "говорящими тапочками", эту идею подхватили Басков и Киркоров. В свою очередь супруг певицы, пародист Максим Галкин другим способом сыронизировал над обидчиками Пугачевой.