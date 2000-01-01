12.12 07:59 MIGnews.com

Вайнштейн заключил сделку с жертвами на $25 млн

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Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения на $25 млн, которое положит конец практически всем искам против него о преступлениях на сексуальной почве.Об этом сообщает The Times со ссылкой на юристов, говоривших на условиях анонминости.Более 30 актрис и бывших сотрудников Вайнштейна, которые подали иски с обвинениями в домогательствах и изнасилованиях согласились на сделку. Он не будет обязан признавать какие-либо преступления в рамках сделки.Как стало известно, сумму покроют страховые компании, представляющие компанию знаменитость. Представители продюсера от комментариев отказались. Предложенная сделка получила предварительное одобрение основных вовлеченных сторон. Теперь должен одобрить суд.Уточняется, что условия урегулирования конфликта все еще остаются неопределенными. Восемнадцать из предполагаемых жертв разделят $6,2 миллиона, при чем никто не получит более 500 тысяч.Актриса Кэтрин Кендалл заявила журналистам, что согласилась с условиями сделки, потому что не хотела мешать другим истцам получать компенсацию. "Мне это не нравится, но я не знаю, что действительно могу сделать", – отметила она.6 января Вейнштейн предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Его залог ранее был увеличен с $1 млн до 5 млн. Продюсер не признает вину в том, что в 2013 году изнасиловал женщину в гостиничном номере на Манхэттене, а в 2006 году выполнил аналогичные действия с другой женщиной.