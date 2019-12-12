Forbes выбрал самую влиятельную женщину года

Авторитетный журнал Forbes составил рейтинг 100 самых влиятельных женщин 2019 года.
Список уже в девятый раз подряд возглавила канцлер Германии Ангела Меркель, которую отметили почетным местом за неустанную борьбу с антииммигрантскими настроениями.
Вторую строчку, по версии журнала, заняла глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. На третьем месте – спикер конгресса США Нэнси Пелоси, которая активно ведет расследование в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.
На четвертом месте – высокопоставленный "новичок" рейтинга Урсула фон дер Ляйен, которая была назначена президентом Европейской комиссии в июле 2019 года.
Королева Великобритании Елизавета II заняла 40 место, дочь президента США Иванка Трампа – 42 место. Рейтинг замкнула юная шведская экоактивистка Грета Тунберг.