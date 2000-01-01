13.12 03:06 MIGnews.com

Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк

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Российскую актрису Анастасию Заворотнюк лечат массажем из-за угрозы тромбоза.Такую информацию распространил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.Уточняется, что больная раком актриса наблюдается в Европейском медицинском центре. Правая сторона тела якобы остается парализованной, а врачи назначили новый курс лечения.По словам источника, чтобы мышцы у Заворотнюк не атрофировались, а тромбы не образовались, ей прописали массажи.Тем не менее, инсайдер утверждает, что сейчас состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" является стабильным.