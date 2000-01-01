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Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк | Фото:13.12 03:06   MIGnews.com

Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк лечат массажем из-за угрозы тромбоза.

Такую информацию распространил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что больная раком актриса наблюдается в Европейском медицинском центре. Правая сторона тела якобы остается парализованной, а врачи назначили новый курс лечения.

По словам источника, чтобы мышцы у Заворотнюк не атрофировались, а тромбы не образовались, ей прописали массажи.

Тем не менее, инсайдер утверждает, что сейчас состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" является стабильным.


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