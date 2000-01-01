13.12 04:17 MIGnews.com

Объявлена дата выхода "Матрицы-4"

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Представители кинокомпании Warner Bros. заявили, что новый фильм, входящий в культовую франшизу "Матрица", выйдет на большие экраны 21 мая 2021 года."Warner Bros. объявляет, что "Матрица-4" выйдет 21 мая 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге киностудии в Twitter.Также раскрыт и актерский состав картины. В ней примут участие Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт-Смит, Яхья Абдул-Матин, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф и Тоби Онвумере. Киностудия уточнила, что данный список пока не является полным.