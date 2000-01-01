12.12 16:10 MIGnews.com

В сети обсуждают отмену "Слуги народа" на ТНТ

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Сегодня с утра все обсуждали, что сериал "Слуга народа", в котором Зеленский сыграл роль президента Украины, впервые покажут на российском телевидении в эфире канала ТНТВечером все обсуждали первый эпизод сериала, где в центральной части России вырезали фразу "Путин – Hublot?", а в восточных регионах оставили оригинальную версию шутки.Ну а сейчас появилась новость, что канал ТНТ больше не будет показывать "Слугу Народа", программу телеканала экстренно меняют.