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В сети обсуждают отмену `Слуги народа` на ТНТ 12.12 16:10   MIGnews.com

В сети обсуждают отмену "Слуги народа" на ТНТ

Сегодня с утра все обсуждали, что сериал "Слуга народа", в котором Зеленский сыграл роль президента Украины, впервые покажут на российском телевидении в эфире канала ТНТ

Вечером все обсуждали первый эпизод сериала, где в центральной части России вырезали фразу "Путин – Hublot?", а в восточных регионах оставили оригинальную версию шутки.

Ну а сейчас появилась новость, что канал ТНТ больше не будет показывать "Слугу Народа", программу телеканала экстренно меняют.


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