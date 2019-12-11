12.12 11:23 MIGnews.com

Будет парализованной: Заворотнюк снова в центре скандала

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В среду, 12 декабря, в СМИ появилась информация, что тяжело больная российская актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной.Такую информацию изначально распространил Telegram-канал Mash, со ссылкой на источники.Уточнялось, что Заворотнюк три месяца лежит в реабилитационном центре, а улучшения никак не наступят."Из-за опухоли в левом полушарии мозга у неё развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится", – говорил источник, уточнив, что Анастасия передвигается только на коляске.В ответ близкие актрисы позже написали гневный пост в Instagram-аккаунте "Поддержка Заворотнюк"."Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни. Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю", – было сказано в сообщении.Представители Заворотнюк добавили, что перед Новым годом гораздо приятнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким."Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: "Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе". А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию. Мы вас любим, всем добра", – добавили представители актрисы.