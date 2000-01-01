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В Кремле не знают о 19 квартирах Асада в Москва-сити 12.11 14:30   MIGnews.com

В Кремле не знают о 19 квартирах Асада в Москва-сити

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о якобы приобретении членами семьи сирийского лидера Башара Асада недвижимости в Москве.

"Нам не должно быть это известно", - заявил Песков, отметив, что "в России абсолютно свободный рынок".

Financial Times сообщило, что родственники главы Сирии купили не менее 20 квартир и апартаментов в российской столице, из них 19 - в Москва-сити.

По данным FT, 13 апартаментов купил двоюродный брат Асада, глава дамасского отделения сирийского Главного управления безопасности Хафиз Махлуф через подконтрольные компании (также он якобы приобрел квартиру неподалеку от "Города столиц"); две квартиры - двоюродный брат Асада Рами Махлуф; одну - двоюродные братья Ихаб и Ияд Махлуфу.


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