В Кремле не знают о 19 квартирах Асада в Москва-сити
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о якобы приобретении членами семьи сирийского лидера Башара Асада недвижимости в Москве.
"Нам не должно быть это известно", - заявил Песков, отметив, что "в России абсолютно свободный рынок".
Financial Times сообщило, что родственники главы Сирии купили не менее 20 квартир и апартаментов в российской столице, из них 19 - в Москва-сити.
По данным FT, 13 апартаментов купил двоюродный брат Асада, глава дамасского отделения сирийского Главного управления безопасности Хафиз Махлуф через подконтрольные компании (также он якобы приобрел квартиру неподалеку от "Города столиц"); две квартиры - двоюродный брат Асада Рами Махлуф; одну - двоюродные братья Ихаб и Ияд Махлуфу.