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Британия увеличит квоту для сезонных работников 12.11 22:10   MIGnews.com

Британия увеличит квоту для рабочих-мигрантов

Правительство Великобритании раза увеличит годовую иммиграционную квоту для сезонных фермерских рабочих до 10 тысяч со следующего года для преодоления дефицита рабочей силы в секторе после Brexit.

В настоящее время Великобритания позволяет ежегодно нанимать для работы на фермах 2500 людей из-за пределов Европейского Союза, но британские аграрии говорят, что этого мало.

Рабочие, которые приезжают из бедных стран ЕС, пока не сталкиваются с квотами, и ограничений на их количество нет, пишет Reuters.

"Наша система иммиграции должна отражать потребности сельского хозяйства. Важной частью этого будет расширение и продолжение схемы сезонных рабочих", - сказала министр сельского хозяйства Тереза ​​Вильер.


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