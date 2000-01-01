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Журналистов попросили не терзать семью Заворотнюк | Фото:12.10 20:58   MIGnews.com

Журналистов попросили не терзать семью Заворотнюк

Представители популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая на данный борется с раком головного мозга, рассказали подробности о состоянии здоровья звезды.

"Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно — в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо. Когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на посетителей и сотрудников больницы. Когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека. Мы хотим, чтобы страна знала своих "героев" в лицо. Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса — снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это не правда", - написали представители актрисы.

Согласно сообщению, на сегодняшний день семья актрисы не готова комментировать происходящее. Поэтому представители команды Заворотнюк попросили чересчур назойливых журналистов оставить их в покое. Чтобы разговоры вокруг состояния здоровья звезды немного утихли, коллеги развенчали домыслы о том, что Заворотнюк перестала реагировать на все раздражители.


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