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Свитер Курта Кобейна продадут за четверть миллиона фунтов | Фото:13.10 03:03   MIGnews.com

Свитер Курта Кобейна продадут за четверть миллиона фунтов

Кардиган, который был на Курте Кобейне во время легендарного концерта Nirvana, поступит в продажу.

Оливково-зеленый кардиган из мохера олицетворяет собой моду гранжа в начале 1990-х годов, с прожженными легендарным солистом карманами.

Предположительная цена - 245 000 фунтов стерлингов.

Концерт на MTV, который состоялся в ноябре 1993 года, включал в себя многие из менее известных хитов и каверов группы. Он считается одним из самых определяющих выступлений Nirvana.


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