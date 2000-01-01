13.10 03:03 MIGnews.com

Свитер Курта Кобейна продадут за четверть миллиона фунтов

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Кардиган, который был на Курте Кобейне во время легендарного концерта Nirvana, поступит в продажу.Оливково-зеленый кардиган из мохера олицетворяет собой моду гранжа в начале 1990-х годов, с прожженными легендарным солистом карманами.Предположительная цена - 245 000 фунтов стерлингов.Концерт на MTV, который состоялся в ноябре 1993 года, включал в себя многие из менее известных хитов и каверов группы. Он считается одним из самых определяющих выступлений Nirvana.