13.10 06:24 MIGnews.com
Singapore Airlines запускает самый длинный в истории рейс
Азиатский перевозчик Singapore Airlines выполнила самый протяжный в истории беспересадочный авиаперелет, сообщает в пятницу, 12 октября CNN
.
Самолет Airbus A350 обновленной модификации Ultra Long Range преодолеет более 15 000 км без посадки, перелет займет около 19 часов.
Отмечается, что один такой лайнер способен перевозить 161 пассажира, включая 67 посадочных мест бизнес-класса.
По данным издания, авиалайнер приземлился в пятницу в 5:29 по местному времени в международном аэропорту Ньюарк Либерти. Он вылетел из Сингапура днем ранее в 23:37 по сингапурскому времени .
Таким образом, самолет пробыл в воздухе 17 часов 52 минуты.
Согласно информации телеканала CNBS, цена билета в премиальном эконом-классе составляет около 2 тысяч долларов.
Всего сингапурская авиакомпания заказала семь лайнеров такого типа с целью использовать их для полетов в США.
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