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Скарлет Йоханссон получит приличный за фильм о Черной вдове | Фото:13.10 05:27   MIGnews.com

Скарлет Йоханссон получит $15 млн за фильм о Черной вдове

СМИ сообщают, что голливудская актриса Скарлетт Йоханссон получит приличный гонорар за сьемки в предстоящем сольном фильме Marvel "Черная вдова", посвященному супергерою из комиксов.

Как передает в пятницу, 12 октября Hollywood Reporter, звездt кино заплатят 15 миллионов долларов. Примерно столько же получили Крис Эванс и Крис Хемсворт за "Войну бесконечности".

Стоит отметить, что официальные представители Marvel по традиции не комментируют информацию о заработках своих актеров.

По данным издания, режиссером картины станет 50-летняя австралийка Кейт Шортланд, которая работала над лентами "Эрудиция" и "Берлинский синдром".

Сюжет пока не раскрывается, но известно, что действие фильма будет происходить до событий "Мстителей". Съемки стартуют в июне 2019 года.


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