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Селена Гомес попала в больницу для душевно больных | Фото:13.10 04:35   MIGnews.com

Селена Гомес попала в больницу для душевно больных

Популярная американская певица Селена Гомес попала в больницу для душевно больных на фоне сильных переживаний из-за экс-возлюбленного Джастина Бибера.

Об этом в пятницу, 12 октября пишет CNN.

По данным издания, в последнее время у 26-летней исполнительницы случился нервный срыв и ее стали преследовать панические атаки.

На данный момент звезда находится в престижном медицинском учреждении Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, США.

Близкие певицы рассказали изданию People, что за последний месяц она дважды попадала в больницу из-за низких показателей лейкоцитов в крови. Это может свидетельствовать об осложнениях после трансплантации почек, которую сделали год назад.

Собеседник издания отмечает, что для девушки настоящим ударом стала свадьба бывшего бойфренда.

"Произошло сразу несколько событий, которые повлияли на ее эмоциональное здоровье. Она - очень чувствительный человек, а в ее жизни полно провокаций и раздражителей, вот почему она взяла перерыв в общении в социальных сетях. На нее очень сильно влияет негатив и ненависть, с которыми она сталкивается. Она принимает все это слишком близко к сердцу", - рассказал близкий к Селене источник.


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