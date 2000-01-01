Билан занялся добрым делом после пьяного скандала

Эти устройства обеспечивают ежеминутное наблюдение за жизненно важными показателями состояния здоровья ребенка. Также они применяются в реанимационных отделениях и операционных.
Ранее в Самаре произошел скандал на Дне города. Оказалось, что певец выступал в нетрезвом виде.
Сам Билан позднее опубликовал видеообращение в своем Instagram. Исполнитель принес извинения за свое поведение. Он признался, что действительно выступал в нетрезвом виде, и отметил, что давно не принимал алкоголь и попросту не рассчитал количество спиртного.