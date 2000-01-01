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Билан занялся добрым делом после пьяного скандала 12.09 13:21   MIGnews.com

Билан занялся добрым делом после пьяного скандала

Самарская областная детская больница имени Ивановой получит два монитора пациента в подарок от певца Димы Билана. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона, пишет пресс-служба.

Эти устройства обеспечивают ежеминутное наблюдение за жизненно важными показателями состояния здоровья ребенка. Также они применяются в реанимационных отделениях и операционных.

Ранее в Самаре произошел скандал на Дне города. Оказалось, что певец выступал в нетрезвом виде.

Сам Билан позднее опубликовал видеообращение в своем Instagram. Исполнитель принес извинения за свое поведение. Он признался, что действительно выступал в нетрезвом виде, и отметил, что давно не принимал алкоголь и попросту не рассчитал количество спиртного.


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