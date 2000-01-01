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Певец Пол Анка послал сторонников израильских санкций 12.07 12:11   MIGnews.com

Певец Пол Анка "послал" сторонников израильских санкций

Канадско-американский певец Пол Анка сказал тем, кто давит на него, чтобы он не выступал в Израиле "f-- off" ("Отвали" в грубой форме). Об этом стало известно после интервью с Mako в четверг, 11 июля.

"Я очень деликатно велел им отвалить, – засмеялся Анка. – Вы можете передать это по телевидению?"

В ближайшее время Анка выступит в Израиле в 4-й раз, сообщает Mako. Недавно, в марте этого года, он провел концерт в Израиле. Легенда 60-х и 70-х годов говорит, что ему звонили различные люди и призывали не выступать в Израиле из-за его "агрессивной политики".

"Я счастлив вернуться в Израиль, как обычно, – сказал Анка в интервью. – Как здесь может не нравиться?"


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