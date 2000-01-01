12.07 10:41 MIGnews.com

Власти Иордании запретили популярные в стране игры

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Иорданская комиссия по вопросам телекоммуникаций заблокировала игру Player Unknown`s Battleground, или же просто PUBG, еще 6 июля. Вечером 9 июля представитель ведомства заявил, что в стране планируется заблокировать еще шесть игр – в том числе Fortnite.В качестве причины запрета PUBG власти Иордании назвали жалобы жителей на опасное влияние, которое оказывает игра. Чиновники также сослались на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое якобы подтвердило, что PUBG вызывает у детей зависимость и приводит к изоляции от общества.Представители ВОЗ не комментировали заявления иорданских властей по поводу негативного влияния PUBG. Ранее «королевскую битву» временно запрещали в Непале и Индии, а также заблокировали в Ираке – вместе с Fortnite.