Власти Иордании запретили популярные в стране игры
Иорданская комиссия по вопросам телекоммуникаций заблокировала игру Player Unknown`s Battleground, или же просто PUBG, еще 6 июля. Вечером 9 июля представитель ведомства заявил, что в стране планируется заблокировать еще шесть игр – в том числе Fortnite.
В качестве причины запрета PUBG власти Иордании назвали жалобы жителей на опасное влияние, которое оказывает игра. Чиновники также сослались на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое якобы подтвердило, что PUBG вызывает у детей зависимость и приводит к изоляции от общества.
Представители ВОЗ не комментировали заявления иорданских властей по поводу негативного влияния PUBG. Ранее «королевскую битву» временно запрещали в Непале и Индии, а также заблокировали в Ираке – вместе с Fortnite.