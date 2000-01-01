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Власти Иордании запретили в стране популярные игры 12.07 10:41   MIGnews.com

Власти Иордании запретили популярные в стране игры

Иорданская комиссия по вопросам телекоммуникаций заблокировала игру Player Unknown`s Battleground, или же просто PUBG, еще 6 июля. Вечером 9 июля представитель ведомства заявил, что в стране планируется заблокировать еще шесть игр – в том числе Fortnite.

В качестве причины запрета PUBG власти Иордании назвали жалобы жителей на опасное влияние, которое оказывает игра. Чиновники также сослались на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое якобы подтвердило, что PUBG вызывает у детей зависимость и приводит к изоляции от общества.

Представители ВОЗ не комментировали заявления иорданских властей по поводу негативного влияния PUBG. Ранее «королевскую битву» временно запрещали в Непале и Индии, а также заблокировали в Ираке – вместе с Fortnite.


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