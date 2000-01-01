В Google слушают голосовые команды пользователей

В компании Google признали, что прослушивают голосовые команды пользователей, которые те отдают голосовому помощнику Google Assistant, сообщается в блоге компании.
Продакт-менеджер Google Дэвид Монси объяснил, что компания работает с лингвистами по всему миру, которые анализируют часть голосовых запросов пользователей. По его словам, это должно помочь Google лучше понимать разные языки. Подразумеваются команды, полученные Google Assistant через смартфоны и "умные" колонки Google Home.
Монси уточнил, что компания отдает в обработку малую часть (примерно 0,2 %) записей экспертам-лингвистам. Это необходимо, чтобы система понимала акценты и успешно обрабатывала запросы "и на английском, и на хинди".
При этом в Google подтвердили, что из-за нарушения политики безопасности одним из специалистов тысячи голосовых данных на голландском языке оказались в открытом доступе.
Он уточнил, что передаваемые записи не связаны с аккаунтами пользователей, а экспертам запрещено расшифровывать фоновые разговоры.
Также Монси признал, что иногда голосовой помощник может записывать речь пользователя по ошибке, приняв другие фразы за команду активации "Ok, Google".
Представитель Google заверил, что в компании работают над мерами защиты от таких случаев.
Корпорация выступила с заявлением после того, как бельгийский канал VRT News сообщил о получении более тысячи аудиозаписей голосовых команд от одного из подрядчиков Google, сообщает The Guardian. Утверждалось, что образцы содержали персональные данные пользователей, а в некоторых случаях записи были сделаны по ошибке.