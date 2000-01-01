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Впервые в истории: аукцион самых редких кроссовок в мире | Фото:13.07 03:18   MIGnews.com

Впервые в истории: аукцион самых редких кроссовок в мире

Аукционный дом Sotheby’s совместно с магазином обуви Stadium Goods проводит первый в истории аукцион коллекционных кроссовок в нью-йоркской галерее.

Об этом в пятницу, 12 июля пишет Luxury Daily.

Вниманию гостей мероприятия Ultimate sneaker будут представлены такие силуэты, как кроссовки из "Назад в будущее 2" (две версии Nike Mag 2011 и 2016 года) и пять пар эксклюзивных Travis Scott x Air Jordan 4 Friends & Family.

Кроме того, будут присутствовать многочисленные модели Nike, adidas, Jordan Brand и Yeezy, винтажные Nike Waffle Moon Shoe и эксклюзивные модели Air Jordan 4 Travis Scott.

"Это важный артефакт в истории Nike. Созданные для отборочных соревнований на Олимпийские игры 1972 года, эти кроссовки произведены лишь в 12 экземплярах - сегодня это одна из немногих существующих пар", - говорится на сайте Sotheby’s.

"От Paris Nike SB Low Dunk с рисунками Бернара Бюффе и до Nike Moon Shoe, вручную сделанных одним из основателей Nike Биллом Бауэрманом, в этой продаже представлен целый ряд редких, престижных коллекционных кроссовок, которые объединили в себе искусство, культуру и моду", - заявил глава электронной коммерции Sotheby’s Ноа Вунш.

Между тем, сооснователь и генеральный директор Stadium Goods Джон Макфетерс отметил: "В Stadium Goods мы уже давно говорили о том, что кроссовки стали люксовой модой этого поколения, и доказательством тому стала возможность сотрудничества с брендом с такой историей и репутацией, как у Sotheby’s. В этой продаже представлены десятки невероятно редких вещей, в том числе и единственных в своем роде. Это настоящие культурные артефакты, и будет приятно увидеть самые редкие кроссовки в мире на общественной выставке с другими известными лотами Sotheby’s".


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