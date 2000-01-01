13.07 01:31 MIGnews.com

Ученые вернули к жизни червей, которым 40 тысяч лет

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Древние черви, замерзшие под арктическими льдами более 40 тысяч лет назад, были разбужены учеными.Это повышает вероятность возвращения к жизни давно умерших или вымерших видов.Черви нематоды были найдены в сибирской вечной мерзлоте и являются самыми сложными существами, которые были когда-либо восстановлены после длительной глубокой заморозки.Нематоды-полмиллиметра в длину вместе с головой, мозгом и нервной системой — были воскрешены микробиологом Татьяной Вишнивецкой из Университета Теннесси, США.