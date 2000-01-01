"Еврейское агентство" и Христианско-еврейское общество
"Еврейское агентство" и организация, собирающая для Израиля деньги, которые жертвуют главным образом христиане, снова работают вместе после пятилетнего раскола, пишет в пятницу The Times of Israel.
"Международное братство для христиан и иудеев", или IFCJ, и "Еврейское агентство" подтвердили газете "Гаарец", что они возобновляют сотрудничество.
За 15 лет братство пожертвовало "Еврейскому агентству" десятки миллионов долларов, после чего прекратило финансирование в 2014 году на фоне ссоры в связи с признанием братства "Еврейским агентством".
ICFJ запустило свою собственную программу по алие, предлагая каждому новому иммигранту грант в размере 1000 долларов сверх льгот, предоставляемых "Еврейским агентством".
Оно привезло в Израиль тысячи человек из Украины во время конфликта с Россией, а также из Франции, Венесуэлы, Йемена и других проблематичных для евреев мест. Две организации намереваются сотрудничать по многим направлениям.