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`Еврейское агентство` и христианско-еврейское общество | Фото:12.07 16:29   MIGnews.com

"Еврейское агентство" и Христианско-еврейское общество

"Еврейское агентство" и организация, собирающая для Израиля деньги, которые жертвуют главным образом христиане, снова работают вместе после пятилетнего раскола, пишет в пятницу The Times of Israel.

"Международное братство для христиан и иудеев", или IFCJ, и "Еврейское агентство" подтвердили газете "Гаарец", что они возобновляют сотрудничество.

За 15 лет братство пожертвовало "Еврейскому агентству" десятки миллионов долларов, после чего прекратило финансирование в 2014 году на фоне ссоры в связи с признанием братства "Еврейским агентством".

ICFJ запустило свою собственную программу по алие, предлагая каждому новому иммигранту грант в размере 1000 долларов сверх льгот, предоставляемых "Еврейским агентством".

Оно привезло в Израиль тысячи человек из Украины во время конфликта с Россией, а также из Франции, Венесуэлы, Йемена и других проблематичных для евреев мест. Две организации намереваются сотрудничать по многим направлениям.


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