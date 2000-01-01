Рэперы-евреи из Эфиопии используют сцену для борьбы
Еврейские артисты из Эфиопии использует сцену для продвижения борьбы своего сообщества против дискриминации и насилия со стороны полиции, пишет в пятницу The Times of Israel.
В своей песне Handcuffed рэпер Тедди Негюьс рассказывает о жестокости полиции по отношению к молодым израильским мужчинам эфиопского происхождения.
Хотя песня вышла в 2017 году, в прошлом месяце трек стал невероятным популярным после волны уличных протестов и смерти эфиопского подростка.
На этой неделе 23-летнего артиста пригласили исполнить свою песню вживую на популярном новостном сайте Ynet.
Негьюс отметил, что текст песни актуален всегда, но сейчас несет дополнительное значение в нынешних обстоятельствах.
Появление Негьюса в студии Ynet иллюстрирует растущее присутствие эфиопских израильтян на местной музыкальной сцене. Но это также отражает продолжающуюся борьбу против расизма и дискриминации спустя три десятилетия после того, как эфиопские евреи стали приезжать в Израиль.
Рэперы из Эфиопии используют сцену, чтобы рассказать общественности об опыте своего сообщества - в частности, о произволе полиции.