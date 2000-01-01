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Галант рассказал, закроется ли система образования | Фото:12.06 08:05   MIGnews.com

Галант рассказал, закроется ли система образования

Система образования Израиля продолжит работать, несмотря на рост количества зараженных коронавирусом COVID-19.

Соответствующее заявление сделал министр просвещения Йоав Галант.

"Премьер-министр и кабинет министров приняли мою позицию, согласно которой система образования может продолжать функционировать, одновременно отслеживая уровень заболеваемости и обеспечивая здоровье учащихся и преподавателей", – сказал он.

По словам Галанта, это возможно благодаря решимости учителей в школах, воспитателей в детских садах и администрации учебных заведения, которые "работают из преданности и любви к своим ученикам".

Вечером, 11 июня, премьер-министр Биньямин Нетаняигу, министр финансов Исраэль Кац и министр здравоохранения Юли Эдельштейн выступили с общим заявлением об увеличении количества зараженных в Израиле.

Глава правительства уточнил, что жесткие карантинные ограничения будут возобновлены, если ситуация с коронавирусом продолжит развиваться в таком же направлении.


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