Галант рассказал, закроется ли система образования
Система образования Израиля продолжит работать, несмотря на рост количества зараженных коронавирусом COVID-19.
Соответствующее заявление сделал министр просвещения Йоав Галант.
"Премьер-министр и кабинет министров приняли мою позицию, согласно которой система образования может продолжать функционировать, одновременно отслеживая уровень заболеваемости и обеспечивая здоровье учащихся и преподавателей", – сказал он.
По словам Галанта, это возможно благодаря решимости учителей в школах, воспитателей в детских садах и администрации учебных заведения, которые "работают из преданности и любви к своим ученикам".
Вечером, 11 июня, премьер-министр Биньямин Нетаняигу, министр финансов Исраэль Кац и министр здравоохранения Юли Эдельштейн выступили с общим заявлением об увеличении количества зараженных в Израиле.
Глава правительства уточнил, что жесткие карантинные ограничения будут возобновлены, если ситуация с коронавирусом продолжит развиваться в таком же направлении.