Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Отпуск `накрылся`: чем занять себя летом | Фото:13.06 06:44   MIGnews.com

Отпуск "накрылся": чем занять себя летом

Пандемия смертоносного коронавируса COVID-19 сорвала многим отпуск или запланированную поездку за границу.

Женский портал WOMfire сообщил, чем можно занять себя летом в 2020 году.

Конный спорт. Практически в каждом городе или соседнем населенном пункте можно найти загон с лошадьми. Можно научиться или не освежить в памяти, как ездить верхом. Это укрепит иммунитет, спину и благоприятно скажется на здоровье.

Изучить иностранные языки. Можно подтянуть английский язык или выучить какой-либо другой, который пригодится в будущем.

Сделать ремонт или навести порядок дома / на даче. Лето – отличное время для перемен. Удобно делать ремонт в доме или благоустроить летний домик за городом. Это отличный способ задействовать творческое мышление, занять руки, а позже – насладиться отличным результатом от проделанной работы.

Делать фотографии и снимать видео. Можно научиться делать фото по старинке, а потом проявлять снимки в красной комнате. Также можно снимать интересные видео или даже фильм.

Домашний кинотеатр. Если хочется отдохнуть от рутины, можно устроить домашний кинотеатр. Позвать друзей, накупить чипсов и попкорна. Таким образом, можно устраивать тематические показы, делать интересные подборки фильмов. Словом, интересно и познавательно проводить вечер.

Заняться самообразованием. Также лето является отличной возможностью записаться на онлайн-курсы. Особенно, в условиях пандемии. Таким образом, можно повысить свою квалификацию или получить навыки, о которых вы давно мечтали.

Кататься на велосипеде, роликах, заняться спортом. Это полезно для здоровья и фигуры. Более того, вы сможете отвлечься от рутины, обдумать планы на будущее. Да и в целом – полюбоваться природой.

Отправиться на поиски сокровищ. Также можно организовать небольшую группу из друзей, взять металлоискатели и отправиться в какое-нибудь древнее или историческое место, чтобы найти сокровища или клад. Можно случайно наткнуться на древнее поселение и помочь археологам.

Отправиться с палаткой на природу. Можно устроить себе мини-отпуск на природе. Палатка, шашлыки, комары, рыбалка, песни под гитару возле костра. Отличный и недорогой отпуск, который можно провести весело и отдохнуть.

Прочитать или перечитать книги. Вы также можете сходить в городскую библиотеку, набрать интересные романы или произведения, которые давно стоило прочитать.

Стать волонтером. Так вы проведете время во благо, получите отличный опыт и пункт для своего резюме.

Стать туристом в собственном городе. Попробуйте посмотреть на свой город с точки зрения туриста. Узнайте, что привлекает приезжих, сходите в городской музей. Ознакомьтесь с историей места, в котором живете. Прогуляйтесь по окрестностям и поищите виды, о которых раньше даже не подозревали.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:15
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:09
В Румынии придумали антикоронавирусную обувь
04:00
Во Франции загорелась атомная подлодка
03:44
Собчак сравнила собственную свадьбу с похоронами Флойда
02:35
Названа наименее уязвимая к COVID-19 группа крови
01:16
YouTube создал фонд для продвижения темнокожих авторов
00:06
После удаления из HBO "Унесённые ветром" возглавил чарты
22:37
ЕС составит список стран для снятия ограничений на въезд
22:13
ВОЗ оценили риск передачи COVID-19 от матери ребенку
21:43
Ганц ищет решение после отмены БАГАЦем закона о форпостах
21:01
Атака на еврея в Лондоне: появились подробности с места ЧП  
20:25
Беременная жена в критическом состоянии после избиения мужем
20:19
Рамат-Ган: ученики заражены в двух школах
19:37
Выявлен новый вероятный симптом коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  