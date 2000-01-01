Пандемия смертоносного коронавируса COVID-19 сорвала многим отпуск или запланированную поездку за границу.
Женский портал WOMfire сообщил, чем можно занять себя летом в 2020 году.
Конный спорт. Практически в каждом городе или соседнем населенном пункте можно найти загон с лошадьми. Можно научиться или не освежить в памяти, как ездить верхом. Это укрепит иммунитет, спину и благоприятно скажется на здоровье.
Изучить иностранные языки. Можно подтянуть английский язык или выучить какой-либо другой, который пригодится в будущем.
Сделать ремонт или навести порядок дома / на даче. Лето – отличное время для перемен. Удобно делать ремонт в доме или благоустроить летний домик за городом. Это отличный способ задействовать творческое мышление, занять руки, а позже – насладиться отличным результатом от проделанной работы.
Делать фотографии и снимать видео. Можно научиться делать фото по старинке, а потом проявлять снимки в красной комнате. Также можно снимать интересные видео или даже фильм.
Домашний кинотеатр. Если хочется отдохнуть от рутины, можно устроить домашний кинотеатр. Позвать друзей, накупить чипсов и попкорна. Таким образом, можно устраивать тематические показы, делать интересные подборки фильмов. Словом, интересно и познавательно проводить вечер.
Заняться самообразованием. Также лето является отличной возможностью записаться на онлайн-курсы. Особенно, в условиях пандемии. Таким образом, можно повысить свою квалификацию или получить навыки, о которых вы давно мечтали.
Кататься на велосипеде, роликах, заняться спортом. Это полезно для здоровья и фигуры. Более того, вы сможете отвлечься от рутины, обдумать планы на будущее. Да и в целом – полюбоваться природой.
Отправиться на поиски сокровищ. Также можно организовать небольшую группу из друзей, взять металлоискатели и отправиться в какое-нибудь древнее или историческое место, чтобы найти сокровища или клад. Можно случайно наткнуться на древнее поселение и помочь археологам.
Отправиться с палаткой на природу. Можно устроить себе мини-отпуск на природе. Палатка, шашлыки, комары, рыбалка, песни под гитару возле костра. Отличный и недорогой отпуск, который можно провести весело и отдохнуть.
Прочитать или перечитать книги. Вы также можете сходить в городскую библиотеку, набрать интересные романы или произведения, которые давно стоило прочитать.
Стать волонтером. Так вы проведете время во благо, получите отличный опыт и пункт для своего резюме.
Стать туристом в собственном городе. Попробуйте посмотреть на свой город с точки зрения туриста. Узнайте, что привлекает приезжих, сходите в городской музей. Ознакомьтесь с историей места, в котором живете. Прогуляйтесь по окрестностям и поищите виды, о которых раньше даже не подозревали.