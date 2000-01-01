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YouTube создал фонд для продвижения темнокожих авторов 13.06 01:16   MIGnews.com

YouTube создал фонд для продвижения темнокожих авторов

Принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube объявил о создании фонда, целью которого станет поддержка темнокожих авторов. На проект выделено 100 миллионов долларов.

"Сегодня мы объявляем о долгосрочном фонде на 100 миллионов долларов, предназначенном для того, чтобы усилить и развить голоса темнокожих авторов и творческих личностей и расширить распространение их материалов", - говорится в заявлении компании.

Первым проектом, который получит финансирование фонда, станет благотворительное мероприятие Bear Witness, Take Action, в ходе которого 13 июня пройдут дискуссии с участием известных личностей, активистов и авторов платформы.


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