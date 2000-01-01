13.06 01:16 MIGnews.com

YouTube создал фонд для продвижения темнокожих авторов

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Принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube объявил о создании фонда, целью которого станет поддержка темнокожих авторов. На проект выделено 100 миллионов долларов."Сегодня мы объявляем о долгосрочном фонде на 100 миллионов долларов, предназначенном для того, чтобы усилить и развить голоса темнокожих авторов и творческих личностей и расширить распространение их материалов", - говорится в заявлении компании.Первым проектом, который получит финансирование фонда, станет благотворительное мероприятие Bear Witness, Take Action, в ходе которого 13 июня пройдут дискуссии с участием известных личностей, активистов и авторов платформы.