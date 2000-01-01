12.06 13:53 MIGnews.com

Кинерет: на пляжи больше не пускают посетителей

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В пятницу, 12 июня, несколько пляжей на озере Кинерет были закрыты из-за наплыва отдыхающих.Об этом сообщает "Маарив".В частности, отдохнуть возле воды прибыли свыше 100 тысяч израильтян. В итоге, администрация зон отдыха сообщила, что на 15 пляжах не осталось свободного места.Дело в том, что до сих пор действует директива министерства здравоохранения, согласно которой пляжи могут посещать ограниченное количество людей из-за эпидемии коронавируса COVID-19.