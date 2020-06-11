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Собчак сравнила собственную свадьбу с похоронами Флойда | Фото:13.06 03:44   MIGnews.com

Собчак сравнила собственную свадьбу с похоронами Флойда

Российская телеведущая Ксения Собчак сравнила собственную свадьбу с похоронами погибшего в Миннеаполисе при жестком задержании афроамериканца Джорджа Флойда.

Соответствующие фотографии она обнародовала на своей странице в Instagram.

"Казалось бы, что общего у меня, простой белой девушки из города белых ночей, и шестикратно судимого черного героя протестов? Обрядность — вот наша связующая нить", — написала она.

По словам Собчак, из-за такого обряда она и Джордж Флойд "стали братьями".

"Приятно, конечно, быть мировыми трендсеттерами обрядной постиронии, доступной только избранным интеллектуалам-эстетам и......Флойду! И в этой точке, вдруг Я и Флойд, мы стали братьями, и стали равны! Аминь и до здравствует VIPRIP", – констатировала она.

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Казалось бы,что общего у меня,простой белой девушки из города белых ночей , и шестикратно судимого черного героя протестов? Обрядность-вот наша связующая нить! Постмодерн всех стран и цветов-обьединяйся!!Приятно ,конечно ,быть мировыми трендсеттерами обрядной постиронии,доступной только избранным интеллектуалам-эстетам и......Флойду! И в этой точке, вдруг Я и Флойд , мы стали братьями,и стали равны!!! Аминь и до здравствует #VIPRIP

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)



В сети неоднозначно отреагировали на выходку Собчак: "Какой треш", "Направление разное. У вас к началу, у него в противоположную сторону", "бредятина", - написали пользователи.

Собчак сравнила собственную свадьбу с похоронами Флойда | Фото:

Собчак сравнила собственную свадьбу с похоронами Флойда | Фото:


Собчак сравнила собственную свадьбу с похоронами Флойда | Фото:


Отметим, что Собчак вышла замуж за российского режиссера Константина Богомолова 13 сентября 32019 года. Их свадьбу долго обсуждали, поскольку парочка прибыли в катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".


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