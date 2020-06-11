Собчак сравнила собственную свадьбу с похоронами Флойда
Российская телеведущая Ксения Собчак сравнила собственную свадьбу с похоронами погибшего в Миннеаполисе при жестком задержании афроамериканца Джорджа Флойда.
Соответствующие фотографии она обнародовала на своей странице в Instagram.
"Казалось бы, что общего у меня, простой белой девушки из города белых ночей, и шестикратно судимого черного героя протестов? Обрядность — вот наша связующая нить", — написала она.
По словам Собчак, из-за такого обряда она и Джордж Флойд "стали братьями".
"Приятно, конечно, быть мировыми трендсеттерами обрядной постиронии, доступной только избранным интеллектуалам-эстетам и......Флойду! И в этой точке, вдруг Я и Флойд, мы стали братьями, и стали равны! Аминь и до здравствует VIPRIP", – констатировала она.
В сети неоднозначно отреагировали на выходку Собчак: "Какой треш", "Направление разное. У вас к началу, у него в противоположную сторону", "бредятина", - написали пользователи.
Отметим, что Собчак вышла замуж за российского режиссера Константина Богомолова 13 сентября 32019 года. Их свадьбу долго обсуждали, поскольку парочка прибыли в катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".