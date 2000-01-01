Израильская процедура омоложения – ничего подобного не было!
Не прошло и полугода с момента получения израильской компанией InMode международной престижной премии в области эстетической медицины “Лучшая инновация года”, как увидела свет и начала успешно применяться ее новая разработка – Embrace.
Применение разработанного компанией аппарата Body Tite, за который она и получила премию, позволяет достичь великолепных результатов – как в области коррекции тела, так и в области подтяжки кожи лица и шеи, сравнимых разве что с эффектом от пластической хирургии. Однако InMode не остановилась на достигнутом и продолжила развивать данное направление, создав новый метод – Embrace.
Уже за первые несколько сеансов его применения стало понятно, что ничего подобного прежде не существовало. Процедура мгновенно стала настолько популярной, что в некоторых странах желающим пройти ее даже приходится ждать своей очереди по нескольку недель.
Что же сделало процедуру Embrace настолько популярной? Дело в том, что все известные методики омоложения действуют по одному из способов – либо внутреннему, либо внешнему.
В первом случае воздействие производится на подкожные ткани, вызывая сокращение коллагеновых волокон и многократное усиление их новой выработки. Кожа при этом существенно подтягивается и разглаживается, но ее внешняя структура остается без изменений.
Во втором случае воздействие производится на поверхность кожи, полируя и выравнивая ее. Зрительный эффект при этом обычно радует глаз пациентки, но внутренняя структура кожи при этом остается прежней, и в дальнейшем образование новых морщин и провисаний кожи не избежать.
Процедура Embrace позволяет произвести не только подтяжку, но и омоложение кожи – причем как на лице, так и на шее. Больше никакого двойного подбородка и дряблой морщинистой кожи – Embrace устранит их всего за 1 процедуру!
В итоге за одну процедуру длительностью около часа достигается следующий эффект:
упругость кожи восстанавливается
уходит обвисание кожи
мелкие и глубокие морщины исчезают
овал лица подтягивается
контуры обретают выразительность
эластичность кожи активируется
кожа лица выравнивается, рубцы исчезают
сосудистые сеточки и пигментация устраняются
достигается эффект существенного омоложения, лифтинга и свежести
эффект сохраняется длительный срок
Таким образом подтяжка кожи и ее омоложение происходят одновременно изнутри и снаружи – как на лице, так и на шее. Она становится подтянутой, молодой и здоровой, без морщин и других зрительных дефектов. И воздействие процедуры на этом не прекращается – усиление эффекта длится еще несколько месяцев, после чего стабилизируется и сохранится на долгие годы.
В отличие от многих других методов омоложения кожи, процедуру Embrace можно проходить в любое время года – даже в самые жаркие месяцы, поскольку самое распространенное побочное явление – гиперпигментация – исключено.
Процедура Embrace проводится в медицинском центре Body-Tite д-ра Анн Гуревич.
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