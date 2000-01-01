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Израильская процедура омоложения– ничего подобного не было! 12.06 09:57   MIGnews.com

Израильская процедура омоложения – ничего подобного не было!

Не прошло и полугода с момента получения израильской компанией InMode международной престижной премии в области эстетической медицины “Лучшая инновация года”, как увидела свет и начала успешно применяться ее новая разработка – Embrace.

Применение разработанного компанией аппарата Body Tite, за который она и получила премию, позволяет достичь великолепных результатов – как в области коррекции тела, так и в области подтяжки кожи лица и шеи, сравнимых разве что с эффектом от пластической хирургии. Однако InMode не остановилась на достигнутом и продолжила развивать данное направление, создав новый метод – Embrace.

Уже за первые несколько сеансов его применения стало понятно, что ничего подобного прежде не существовало. Процедура мгновенно стала настолько популярной, что в некоторых странах желающим пройти ее даже приходится ждать своей очереди по нескольку недель.

Что же сделало процедуру Embrace настолько популярной? Дело в том, что все известные методики омоложения действуют по одному из способов – либо внутреннему, либо внешнему.

В первом случае воздействие производится на подкожные ткани, вызывая сокращение коллагеновых волокон и многократное усиление их новой выработки. Кожа при этом существенно подтягивается и разглаживается, но ее внешняя структура остается без изменений.

Во втором случае воздействие производится на поверхность кожи, полируя и выравнивая ее. Зрительный эффект при этом обычно радует глаз пациентки, но внутренняя структура кожи при этом остается прежней, и в дальнейшем образование новых морщин и провисаний кожи не избежать.

Процедура Embrace позволяет произвести не только подтяжку, но и омоложение кожи – причем как на лице, так и на шее. Больше никакого двойного подбородка и дряблой морщинистой кожи – Embrace устранит их всего за 1 процедуру!

В итоге за одну процедуру длительностью около часа достигается следующий эффект:

  • упругость кожи восстанавливается

  • уходит обвисание кожи

  • мелкие и глубокие морщины исчезают

  • овал лица подтягивается

  • контуры обретают выразительность

  • эластичность кожи активируется

  • кожа лица выравнивается, рубцы исчезают

  • сосудистые сеточки и пигментация устраняются

  • достигается эффект существенного омоложения, лифтинга и свежести

  • эффект сохраняется длительный срок


Таким образом подтяжка кожи и ее омоложение происходят одновременно изнутри и снаружи – как на лице, так и на шее. Она становится подтянутой, молодой и здоровой, без морщин и других зрительных дефектов.  И воздействие процедуры на этом не прекращается – усиление эффекта длится еще несколько месяцев, после чего стабилизируется и сохранится на долгие годы.

В отличие от многих других методов омоложения кожи, процедуру Embrace можно проходить в любое время года – даже в самые жаркие месяцы, поскольку самое распространенное побочное явление – гиперпигментация – исключено.

Процедура Embrace проводится в медицинском центре Body-Tite д-ра Анн Гуревич.

Для дополнительной информации и назначения бесплатной консультации с доктором звоните: 050-336-1999 или воспользуйтесь контактной формой.

Русскоязычная страница Клиники д-ра Анн Гуревич в Фейсбук

* На правах коммерческой информации

 


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