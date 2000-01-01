12.06 11:33 MIGnews.com

В Израиле растет число разводов

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Согласно статистическим данным, опубликованным во вторник Главным раввинатом Израиля, число разводов среди израильских евреев в 2018 году выросло на 5%. 11 145 пар развелись через раввинатский суд. В то время как в 2017 году зарегистрирован 10 661 развод.Данные также показывают, что статистика разводов имеет тенденцию к росту на протяжении 5 последних лет. Исключением является 2017 год. Статистика не распространяется на разводы для неевреев или еврейских граждан, которые заключили брак за границей.Согласно данным, наибольший процент увеличения числа разводов был отмечен в Центральном округе Израиля – в Гедере. Число разведенных пар выросло на 86% – 28 пар развелись там в 2017 году, по сравнению с 52 в 2018 году.Наибольшее снижение числа разводящихся пар наблюдалось в ультраортодоксальном поселении Бейтар-Иллит на Западном берегу – на 49%. Согласно данным, уровень разводов в Тель-Авиве увеличился на 16%, по сравнению с 2017 годом, а в Иерусалиме – на 7%.Статистика раввината показывает, что 149 женщин, мужья которых отказались дать им развод и скрылись в Израиле или за границей, наконец получили документы, позволяющие им вступить в повторный брак.