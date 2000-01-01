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12.06 10:18   MIGnews.com

Как обеспечить кожу лица правильным уходом в летнее время?

Лето – прекрасная пора, когда можно вдоволь наслаждаться вкусными фруктами и овощами, почти невесомыми нарядами, теплой погодой и прочими приятными моментами. Однако вместе с преимуществами есть у этого времени года и один минус: дополнительные проблемы в виде пересушенной, слишком жирной или раздраженной кожи.

Чтобы кожа всегда имела идеальный вид и бархатистую фактуру, необходимо обеспечить кожные покровы правильным уходом, организовать который поможет недорогая натуральная косметика Cream Dream beauty kitchen, а также соблюдение некоторых простых рекомендаций. 

Никакой дополнительной чистки!

Летнее время – это период, в течение которого не рекомендуется проводить такие процедуры, как микродермаабразия, пилинг и отбеливание. Если существует острая потребность в пилинговых мероприятиях, можно выбрать щадящий энзимный вариант от Cream Dream beauty kitchen. Но и его следует использовать без фанатизма. В противном случае вы рискуете получить пигментацию или солнечный ожог. 

Постоянное увлажнение обязательно

Увлажнение в летний период требуется коже любого типа. После применения тоника следует использовать сыворотку или легкий крем, которые быстро насыщают кожу недостающей влагой. В подобном уходе нуждается даже жирная кожа, для которой подойдут увлажняющие, но не забивающие поры составы. Если пренебречь данным правилом, жирная кожа будет пересыхать, в результате чего сальные железы начнут выделять еще больше жира. 

Исключите спиртосодержащие средства

Средства, в составе которых присутствует спирт, будут сильно пересушивать кожу, что недопустимо в жаркие дни лета. Если в  течение года вы не можете обойтись без таких составов, на летний период их лучше заменить термальной водой в спрее или минеральным мистом.

Увлажняем кожу изнутри

Для этого идеально подойдет обычная минеральная вода без газа. Очищенная вода, прошедшая фильтрацию, для данной цели не годится, поскольку в ее составе отсутствуют полезные микроэлементы, необходимые для насыщения кожи изнутри. Ежедневное употребление минеральной водички в достаточных количествах позволит сделать кожу упругой, ровной, обладающей здоровым цветом.

Косметические средства, рекомендованные выше, представлены в каталоге натуральной косметики компании Cream Dream beauty kitchen. Стоимость и качество продукции находятся в оптимальном соотношении, поэтому позволить себе покупку такой косметики может женщина с любыми финансовыми возможностями.

 


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