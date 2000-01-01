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Брэд Питт прогнозирует конец света из-за Трампа 13.06 04:52   MIGnews.com

Брэд Питт прогнозирует конец света из-за Трампа

Голливудский актер Брэд Питт высмеял решение Дональда Трампа по выходу из Парижской конвенции, временно примерив на себя роль ведущего телепрогноза погоды. В таком амплуа он появился на шоу Джима Джеффриса.



Актер в костюме прогнозирует погоду на будущее, сообщая, где именно на карте станет теплее. Ирония заключается в том, что карта мира на экране изображена в "жарких" красно-коричневых тонах, что свидетельствует о повышении температуры по всей планете.

На вопрос ведущего о погоде на будущее актер лаконично ответил: "Будущего нет".

Таким образом, раскритиковав недавнее решение президента Трампа выйти из Парижского климатического соглашения, Джеффрис и Питт призвали уменьшить влияние глобального потепления на планету.
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