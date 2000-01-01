13.06 03:42 MIGnews.com

В Швеции унитазы будут петь для стесняющихся школьников

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Шведский город Тингсрюд может стать первопроходцем по внедрению музыкальных школьных туалетов. Как сообщает The Local, радиовещательная корпорация SVT уже провела там соответствующий опрос, результаты которого подтвердили согласие учащихся муниципальных школ на подобную инновацию. Однако во всех школьных туалетах шведы пока установить проигрыватели не готовы.Окончательное решение должны принять депутаты городского совета своим большинством. На рассмотрение сессии проект внесла депутат Сесилия Като. Ее вдохновила на это недавно открывшаяся в городе музыкальная школа, где мелодии звучат даже в туалетах. Сесилия призналась: она в детстве также стеснялась звуков, которые ее организм выдает в туалете.Работая в сфере образования, депутат знает, что с этой проблемой столкнулись многие застенчивые ученики – как младших, так и старших классов. Некоторые школьники целый день сдерживаются, чтобы избежать похода в общие школьные туалеты. Другие все же решаются сходить в туалет, а уже там пытаются заглушить звуки, включая кран или шурша туалетной бумагой. Так что нововведение поможет еще и сократить расход воды и целлюлозы.