12.06 10:15 MIGnews.com

Самолёт Дженнифер Лоуренс совершил экстренную посадку

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Частный самолет голливудской актрисы Дженнифер Лоренс вынужден был совершить экстренную посадку из-за проблем с двигателем. Инцидент произошел в субботу, 10 июня.Звезда киносаги "Голодные игры" вылетела из своего родного города Луисвилль, штат Кентукки. Сообщается, что самолет находился на высоте около тысячи метров, когда у него заглох один из двух моторов.Но на этом неприятности не закончились. Второй двигатель вышел из строя во время посадки воздушного судна в Буффало, штат Нью-Йорк.В результате происшествия голливудская звезда осталась целой и невредимой.