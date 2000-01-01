12.06 10:15 MIGnews.com
Самолёт Дженнифер Лоуренс совершил экстренную посадку
Частный самолет голливудской актрисы Дженнифер Лоренс вынужден был совершить экстренную посадку из-за проблем с двигателем. Инцидент произошел в субботу, 10 июня.
Звезда киносаги "Голодные игры" вылетела из своего родного города Луисвилль, штат Кентукки. Сообщается, что самолет находился на высоте около тысячи метров, когда у него заглох один из двух моторов.
Но на этом неприятности не закончились. Второй двигатель вышел из строя во время посадки воздушного судна в Буффало, штат Нью-Йорк.
В результате происшествия голливудская звезда осталась целой и невредимой.
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