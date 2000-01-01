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YouTube 12.06 10:15   MIGnews.com

Самолёт Дженнифер Лоуренс совершил экстренную посадку

Частный самолет голливудской актрисы Дженнифер Лоренс вынужден был совершить экстренную посадку из-за проблем с двигателем. Инцидент произошел в субботу, 10 июня.

Звезда киносаги "Голодные игры" вылетела из своего родного города Луисвилль, штат Кентукки. Сообщается, что самолет находился на высоте около тысячи метров, когда у него заглох один из двух моторов.

Но на этом неприятности не закончились. Второй двигатель вышел из строя во время посадки воздушного судна в Буффало, штат Нью-Йорк.

В результате происшествия голливудская звезда осталась целой и невредимой.
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