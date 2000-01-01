Исследование: Большинство евреев были убиты по вине поляков
Согласно новым исследованиям, проведенным в Польше, две трети местных евреев, скрывавшихся в Польше от нацистов, в итоге пострадали от действий своих соседей.
Эта цифра исходит из двухтомной работы объемом 1600 страниц, которую историки из Варшавского центра исследований Холокоста собрали за последние пять лет, сообщает в субботу, 12 мая радиостанция Tok FM, передает The Times of Israel.
Отметим, что это количество погибших евреев гораздо больше, чем предполагалось ранее.
Уточняется, что исследователи изучили данные по 9 регионам из 13. Таким образом, возникает вопрос, справедлив ли новый польский закон, который запрещает вплетать поляков в преступления нацистов во времена Второй мировой войны.
По данным издания, результаты исследования были опубликованы ранее в этом году в англоязычной книге The Fate of the Jews in Selected Regions of Occupied Poland ("Судьба евреев в избранных регионах оккупированной Польши").