12.05 21:47 MIGnews.com

Гранд-финал Eurovision 2018: онлайн трансляция

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Предлагаем вашему вниманию финал конкурса песни "Евровидение", который в этом году проходит в португальском Лиссабоне.Начало конкурса в 22.00.До финала по традиции добрались 26 конкурсантов: 5 стран-спонсоров Европейского вещательного союза (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия), хозяйка конкурса в этом году (Португалия) и по 10 участников из двух полуфиналов.Согласно жеребьевке, они выступят в следующем порядке: Украина, Испания, Словения, Литва, Австрия, Эстония, Норвегия, Португалия, Великобритания, Сербия, Германия, Албания, Франция, Чехия, Дания, Австралия, Финляндия, Болгария, Молдова, Швеция, Венгрия, Израиль, Голландия, Ирландия, Кипр, Италия.