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Победитель Евровидения назвал песню Израиля ужасной 12.05 20:32   MIGnews.com

Победитель Евровидения назвал песню Израиля ужасной

Прошлогодний победитель конкурса песни Евровидение Сальвадор Собрал недоволен, что после его триумфа качественная составляющая выступлений не поменялась в лучшую сторону.

"В прошлом году мне говорили: "ну, все, теперь после твоей победы все точно переменится!" Я так не думаю. Может быть, в будущем", - сказал он в интервью португальской газете Publico.

Кроме того, певец достаточно резко отозвался об одном из фаворитов нынешнего конкурса – представительнице Израиля Нетте Барзилай. Точнее, не о ней самой, а композиции, с которой она выступает, Toy.

"YouTube решил, что мне должна понравиться песня израильтян. Я открыл ее, но это оказалась ужасная песня. К счастью, в этом году я могу вообще ничего из этого не слушать", - заявил он.


За Нетту тут же вступился прошлогодний соперник Собрала, представитель Хорватии на Евровидении-2017 Жак Хоудек, который пристыдил его, упрекнув в том, что артист не должен так изъясняться. Хорват назвал подобное "совершенно неприемлемым" и "не по-джентльменски" и призвал Собрала извиниться перед израильтянкой.

Безусловно, о вкусах не спорят, однако объективно Toy получила куда более широкое признание, нежели баллада Amar Pelos Dois, с которой Собрал одержал в прошлом году победу в Киеве. К примеру, еще до живого выступления песня Нетты Барзилай стала одной из самых популярных в iTunes таких стран, как Испания, Польша, Голландия и Норвегии.

Впрочем, сравнить наши читатели могут лично:


Напомним, что гранд-финал Евровидения начнется в 22.00. Согласно жеребьевке, конкурсанты выступят в следующем порядке: Украина, Испания, Словения, Литва, Австрия, Эстония, Норвегия, Португалия, Великобритания, Сербия, Германия, Албания, Франция, Чехия, Дания, Австралия, Финляндия, Болгария, Молдова, Швеция, Венгрия, Израиль, Голландия, Ирландия, Кипр, Италия.
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