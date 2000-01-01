Лагерфельд может отказаться от гражданства из-за мигрантов
Креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд подумывает об отказе от своего немецкого гражданства. Главной причиной для такого, очевидно, непростого решения стало засилье мигрантов на его родине, которых Германия впустила в рамках политики "открытых дверей".
Главной виновницей случившегося культовый дизайнер называет канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
"Неужели ей действительно было необходимо впускать миллион мигрантов, когда Франция, претендующая на статус родины прав человека, обязалась принять лишь 30 тысяч?" – сказал он в интервью французской газете Le Point на этой неделе.
Назвав Меркель "дочерью пастора, которая не может принять зло, совершенное Германией после 1933 года", Карл Лагерфельд обвинил ее в том, что своей политикой она способствовала подъему право-популистской партии "Альтернатива для Германии".
"АдГ не существовало до тех пор, пока она не создала ее одним своим предложением, отвернувшись от 2 миллионов избирателей и впустив 100 этих неонацистов в Бундестаг. Если так все будет продолжаться, я откажусь от немецкого гражданства", - сказал он, не указав, гражданином какой страны он хочет стать взамен, лишь отметив, что с победой Эммануэля Макрона во Франции "наступил новый день".
"Макрон и Брижит мне нравятся лично, но это не значит, что я хочу стать французом. Я не люблю нации, я космополит. Но я не чувствую себя и немцем - я ганзеец (Ганза – возникший в середине XII века союз торговых городов северо-западной Европы, ред.)", - сказал кутюрье Le Point.