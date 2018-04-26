Лошади способны распознавать человеческие эмоции

Лошади распознают эмоции и человеческие лица, используя информацию для оценки того, является ли человек угрозой или нет.
К такому выводу пришли исследователи из университетов Сассекса и Портсмута, сообщает в субботу, 12 мая UPI.
Согласно результатам эксперимента, животные реагируют более позитивно на людей, которых раньше видели улыбающимися, и настороженно относятся к тем, кто последний раз выглядел хмурым и сердитым.
По словам автора исследования Карен Маккомб из Университета Сассекса, лошади могут не только читать человеческие эмоции по выражению лица, но также могут помнить предыдущее эмоциональное состояние человека, когда встречаются с ним в тот же день.
Маккомб также отметила, что они соответствующим образом адаптируют свое поведение.
Уточняется, что для исследования было выбрано 11 лошадей, которым в течение двух минут показывали большую фотографию сердитого человека, и 10 лошадей, которым была показана фотография радостного человека.
Ученые наблюдали за движением глаз лошадей, когда они встречали объекты с фотографий в реальной жизни.
Животные воспринимали тех, кто был на фото с сердитым выражением лица как некую угрозу. Положительное или отрицательное отношение животного ученые определяли по тому, каким глазом оно на него смотрит.
Эксперты отметили, что информация негативного содержания обрабатывается правым полушарием мозга животного, поэтому при взгляде на сердитое выражение лица, лошадь закрывала правый глаз. Из этого эксперты сделали вывод, что лошади могут правильно распознавать человеческие эмоции.