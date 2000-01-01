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Коллекция Рокфеллеров ушла с молотка за 830 млн долларов | Фото:12.05 23:20   MIGnews.com

Коллекция Рокфеллеров ушла с молотка за 830 млн долларов

Принадлежавшая покойному американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру и его супруге Пегги коллекция произведений искусства, выставленная на аукцион Christie's, ушла с молотка за рекордные 830 млн долларов.

Об этом в субботу. 12 мая сообщает Корреспондент.net.

По данным издания, торги за картину легендарного французского художника Клода Моне длились 14 минут.

"Молодая девушка с цветочной корзиной" Пабло Пикассо 1905 года продана за 115 миллионов долларов. Картина ранее принадлежала писательнице Гертруде Штайн. Также на торгах продана катина Анри Матисса "Лежащая голая с магнолиями".

На продажу были также выставлены скульптуры, фарфор, предметы мебели, которые супруги собирали вплоть до смерти Дэвида Рокфеллера, наследника империи Standard Oil.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал имуществу французского модельера Ива Сен-Лорана. В 2009 году его вещи продали за 373 млн евро.

Выручка от торгов пойдет на благотворительные нужды, в том числе на поддержку Нью-йоркского музея современного искусства и Гарвардского университета.

Уточняется, что торги начались 8 мая и продолжались до вечера 11

Напомним, Дэвид Рокфеллер ушел из жизни в 2017 году в возрасте 101 года после нескольких пересадок сердца. Пегги Рокфеллер скончалась в 1996 году.
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