Коллекция Рокфеллеров ушла с молотка за 830 млн долларов
Принадлежавшая покойному американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру и его супруге Пегги коллекция произведений искусства, выставленная на аукцион Christie's, ушла с молотка за рекордные 830 млн долларов.
По данным издания, торги за картину легендарного французского художника Клода Моне длились 14 минут.
"Молодая девушка с цветочной корзиной" Пабло Пикассо 1905 года продана за 115 миллионов долларов. Картина ранее принадлежала писательнице Гертруде Штайн. Также на торгах продана катина Анри Матисса "Лежащая голая с магнолиями".
На продажу были также выставлены скульптуры, фарфор, предметы мебели, которые супруги собирали вплоть до смерти Дэвида Рокфеллера, наследника империи Standard Oil.
Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал имуществу французского модельера Ива Сен-Лорана. В 2009 году его вещи продали за 373 млн евро.
Выручка от торгов пойдет на благотворительные нужды, в том числе на поддержку Нью-йоркского музея современного искусства и Гарвардского университета.
Уточняется, что торги начались 8 мая и продолжались до вечера 11
Напомним, Дэвид Рокфеллер ушел из жизни в 2017 году в возрасте 101 года после нескольких пересадок сердца. Пегги Рокфеллер скончалась в 1996 году.