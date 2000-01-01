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YouTube 13.05 04:42   MIGnews.com

15-метровое существо вынесло на побережье Индонезии

В Индонезии на берег выбросило морское существо, внешне напоминающее гигантского кальмара или кашалота.

Тушу неизвестного происхождения обнаружили рыбаки из провинции Малуку.

Местные жители в свою очередь опубликовали несколько снимков и видео морского гиганта.

По словам рыбаков, изначально они подумали, что это лодка, которую выбросило на берег. Однако потом они установили, что это морское существо. По одной версии это может быть гигантский кальмар, длина которого может достигать 16 метров. По другой версии на берег могло выбросить тело кашалота.



На место происшествия была вызвана группа ученых-океанографов, чтобы произвести идентификацию морского существа. В результате ученые установили, что морское существо пролежала на берегу около трех дней.

Исследователи надеются выяснить, о каком именно животном идет речь и уже взяли на анализ частички тканей. А вот местные жители надеются, что власть все-таки уберет с берега 15-метровое тело, которое уже начало разлагаться.
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