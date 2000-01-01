Израильский сериал признан лучшим в Каннах

Жюри первого Международного каннского фестиваля сериалов Canneseries признало новинку 12-го канала ИТВ достойной гран-при. Драму "Когда герои летают" ("Бишвила гиборим афим") Омри Гивона наградили премией "Лучший сериал".
Сюжет сериала основан на книге "Ради нее герои летают" покойного израильского писателя Амира Гутфройнда. В эпицентре истории – четверо ветеранов-спецназовцев, которые отправляются в Колумбию для поисков подруги одного из них и сестры другого, объявленной погибшей во время Второй Ливанской войны. В ходе путешествия открываются старые раны и каждому из друзей придется бороться с своими демонами. В результате им придется переосмыслить смысл таких понятий, как дружба, жертва и любовь.
Среди остальных претендентов на главный приз в основной конкурсной программе участвовали сериалы из Италии, Испании, США, Мексики, Норвегии, Дании, Германии и Южной Кореи.
Кроме "Когда герои летают", на фестивале был представлен еще один сериал израильского производства – "Мигель". Cнятая Дафной Левин история об усыновленном 23-летним мужчиной мальчике из Гватемалы завоевала специальную награду фестиваля.