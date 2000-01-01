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Израильский сериал признан лучшим в Каннах 12.04 10:02   MIGnews.com

Израильский сериал признан лучшим в Каннах

Жюри первого Международного каннского фестиваля сериалов Canneseries признало новинку 12-го канала ИТВ достойной гран-при. Драму "Когда герои летают" ("Бишвила гиборим афим") Омри Гивона наградили премией "Лучший сериал".

Сюжет сериала основан на книге "Ради нее герои летают" покойного израильского писателя Амира Гутфройнда. В эпицентре истории – четверо ветеранов-спецназовцев, которые отправляются в Колумбию для поисков подруги одного из них и сестры другого, объявленной погибшей во время Второй Ливанской войны. В ходе путешествия открываются старые раны и каждому из друзей придется бороться с своими демонами. В результате им придется переосмыслить смысл таких понятий, как дружба, жертва и любовь.

Среди остальных претендентов на главный приз в основной конкурсной программе участвовали сериалы из Италии, Испании, США, Мексики, Норвегии, Дании, Германии и Южной Кореи.

Кроме "Когда герои летают", на фестивале был представлен еще один сериал израильского производства – "Мигель". Cнятая Дафной Левин история об усыновленном 23-летним мужчиной мальчике из Гватемалы завоевала специальную награду фестиваля.
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