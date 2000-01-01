Британцам рассказали о странных законах РФ перед ЧМ-2018
Во время ЧМ по футболу в РФ (14 июня - 15 июля), британским болельщикам нужно думать не только об угрозах терроризма или действиях российских фанатов, но и по поводу ряда "необычных законов", которые чреваты и штрафом, и тюрьмой.
Так, иностранцы должны иметь с собой оригиналы паспортов и предъявлять их по требованию представителей власти – иначе штраф.
Нужно помнить, что в стране запрещено фотографировать военные здания и персонал. К тому же, под определение "стратегически важный объект" подпадают даже аэропорты. Нарушители будут задержаны и арестованы.
Существуют еще запреты и на съемку дронами. Те, кто использует БПЛА без разрешения власти, грозит штраф, пишет Daily Express.
Гомосексуализм в РФ не преследуется законом, но пропаганда ЛГБТ - под запретом. Так, туристов могут арестовать и депортировать.
Если туристы решат путешествовать по стране на автомобиле, то должны убедиться, что их гостиничные номера не остались грязными. Полиция может остановить авто и выписать штраф нарушителям.