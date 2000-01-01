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Спилберг отказался зажигать факел в День независимости | Фото: Gage Skidmore/Flickr12.04 15:14   MIGnews.com

Спилберг отказался зажигать факел в День независимости

Голливудскому кинорежиссеру Стивену Спилбергу предложили принять участие в церемонии зажжения факелов в День независимости Израиля, которая состоится вечером 18 мая на горе Герцля в Иерусалиме. Однако, как пишет "Едиот Ахронот", из-за накладок в графике именитый фильммейкер был вынужден отказаться от этой чести.

Лауреат самых престижных кинопремий мира заверил Общественный консультативный комитет по рекомендации кандидатов на зажжение факелов в том, что был бы рад посетить торжества по случаю 70-летия израильской независимости, однако в это время будет находиться в Японии, где у него запланированы съемки очередного фильма.

При этом Спилберг признался, что он очень тронут этим предложением.

Стоит отметить, что он не первый представитель американской киноиндустрии, который в этом году отказался зажигать факел на горе Герцля. Ранее по аналогичной причине от этого предложения отказалась известная по роли в сериале "Теория большого взрыва" актриса Маим Бялик.

Кроме того, комиссия одобрила кандидатуры и других представителей диаспоры для участия в зажжении факелов: актрису и певицу Барбару Стрейзанд, филантропа Линн Шустерман и бывшего главного раввина Великобритании Джонатана Сакса.

В итоге министерство культуры решило в этом году не представлять еврейскую диаспору на зажжении факелов.
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