12.04 15:14 MIGnews.com

Спилберг отказался зажигать факел в День независимости

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Голливудскому кинорежиссеру Стивену Спилбергу предложили принять участие в церемонии зажжения факелов в День независимости Израиля, которая состоится вечером 18 мая на горе Герцля в Иерусалиме. Однако, как пишет "Едиот Ахронот", из-за накладок в графике именитый фильммейкер был вынужден отказаться от этой чести.Лауреат самых престижных кинопремий мира заверил Общественный консультативный комитет по рекомендации кандидатов на зажжение факелов в том, что был бы рад посетить торжества по случаю 70-летия израильской независимости, однако в это время будет находиться в Японии, где у него запланированы съемки очередного фильма.При этом Спилберг признался, что он очень тронут этим предложением.Стоит отметить, что он не первый представитель американской киноиндустрии, который в этом году отказался зажигать факел на горе Герцля. Ранее по аналогичной причине от этого предложения отказалась известная по роли в сериале "Теория большого взрыва" актриса Маим Бялик.Кроме того, комиссия одобрила кандидатуры и других представителей диаспоры для участия в зажжении факелов: актрису и певицу Барбару Стрейзанд, филантропа Линн Шустерман и бывшего главного раввина Великобритании Джонатана Сакса.В итоге министерство культуры решило в этом году не представлять еврейскую диаспору на зажжении факелов.