12.04 13:12 MIGnews.com

Remember – музыкальный фильм, посвященный памяти Катастрофы

Все фото: Дмитрий Закон/Олег Вайс

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27 нисана по еврейскому календарю (12 апреля в этом году) в Израиле отмечают день Памяти Катастрофы и Героизма в память о евреях, ставших жертвами нацизма во время Второй мировой войны. День Памяти: слово память - основополагающее. Потому что если не будем помнить, то все может вернуться…Одна из целей Дня Памяти – вновь и вновь рассказывать о том, что было, рассказывать молодым поколениям, не дать им забыть, помочь им помнить.Недавно инициативная группа из Израиля, Украины и России решила создать музыкальный фильм "Remember", посвященный памяти Катастрофы и восстанию в лагере смерти Собибор, 75-летие которого будет отмечаться в октябре 2018 года. Сам же фильм посвящен 70-летию государства Израиль.Создатели фильма: Дмитрий Закон - много лет работающий в Израиле в области журналистики, телевидения и музыки; режиссер фильма – Илья Туз; оператор – Олег Вайс; израильский автор и композитор Станислав Вольский и Kain Rivers (он же Кирилл Роговец-Закон) – хорошо известный в странах СНГ молодой вокалист, исполняющий песни в этом фильме. Но на деле над фильмом работали не пять человек, а пятьдесят в течение года в Израиле, Украине, России, Белоруссии, Латвии, Англии и Польши, инвестировав в его создание миллионы шекелей и всецело посвятив свой труд и время памяти о Катастрофе и героизме еврейского народа.Основная идея фильма, как уже было сказано – не только сохранение памяти о Катастрофе, но и рассказ об этом молодому поколению, которое мало что знает о тех страшных годах, слышит об этом раз-два в год, немного – дома, и, возможно, участвуя в школьных поездках в Польшу. Создатели фильма, благодаря съемкам в нем юного популярного исполнителя, стараются привлечь внимание к теме Катастрофы молодых евреев, как во всем мире, так и в России, странах СНГ и в Израиле, заинтересовать их историей истории еврейского народа и его корней.Фильм снимался в странах, связанных с ужасными, дикими событиями Катастрофы – в Польше в Освенциме, Собиборе, Майданеке, Треблинке, в Хелмно и в Белжеце; в Бабьем Яру в Киеве на Украине; в Саласпилсе в Латвии. Часть фильма снята в Иерусалиме – в Музее "Яд ва-Шем".В этом фильме сделано то, что до сегодняшнего дня не рисковал сделать никто: 13-летний мальчик, отмечающий бар-мицву, одетый в полосатую робу заключенного со всё обезличивающим номером на руке, снят около заборов из колючей проволоки, около бараков с печами. Фильм снимался практически во всех местах, связанных с трагедий Катастрофы, рядом с сохранившимися свидетельствами чудовищных злодеяний.Песня для этого фильма написана израильским композитором Станиславом Вольским, работавшим с Аркадием Духиным и другими известными музыкантами, уже имеющим опыт в создании саунд-треков к фильмам. Эта песня должна была стать саундтреком к фильму Константина Хабенского "Собибор", но в итоге не стала и превратилась в отдельный музыкальный фильм, где ее исполняет 13-летний мальчик. Сам же фильм снят по мотивам книги "Александр Печерский: Прорыв в бессмертие" - издании, где собраны воспоминания Александра Ароновича Печерского — офицера Красной Армии, руководителя единственного в мировой истории успешного восстания в лагере смерти в Собиборе. В книгу включены также поэма М. И. Гейликмана "Люка", давшая старт международному проекту по увековечению памяти героев этого восстания. Составил и подготовил эту книгу к публикации Илья Васильев еще в 2013-м году.Фильм демонстрируется как на русском, так и на английском языках. Его продолжительность – около 6 минут. Создатели надеются, что этот фильм внесет свой вклад в укрепление памяти о Катастрофе и героизме европейского еврейства во всем мире, в Израиле и в СНГ.Этот фильм может шокировать, и первый шок, первое впечатление усиливается музыкой, вокалом и визуальным рядом. Но такова цель этого фильма – шокировать и напоминать, поражать и не дать забыть, особенно молодому поколению, нанести удар всем отрицателям Катастрофы – художественный удар, сравнимый со "Списком Шиндлера" Стивена Спилберга.Также планируется, что песня из этого фильма станет центральным музыкальным произведением Международного дня Катастрофы, отмечаемого ежегодно 27 января – в день освобождения Освенцима. Это инициатива уже поддержана ВЕК – Всемирным Еврейским конгрессом. Презентация фильма и песни состоится в Москве и в Киеве ко Дню Победы под эгидой еврейских общин и организаций.Уничтожение, разрушение, груды детской одежды, пожары, колючая проволока - все это трудно описать словами, как трудно, а порой и невозможно описать сцены из этого фильма.Уже с первых секунд фильма, с первых звуков музыки, зрители не остаются равнодушными. Послушайте и посмотрите и вы:Релиз фильма в Израиле в присутствии Kain Rivers состоялся в канун Дня Памяти Жертв Катастрофы 11 апреля.