12.04 12:30 MIGnews.com

Названы самые уважаемые люди мира

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Создатель техногиганта Microsoft Билл Гейтс и голливудская актриса Анджелина Джоли вновь возглавили список самых уважаемых людей планеты, согласно ежегодному рейтингу социологической компании YouGov.Неоспоримые лидеры исследования подтвердили свою всепланетную любовь. Так, если Джоли становилась самой уважаемой женщиной с 2015 года, когда ввели разделение по полу, то свое звание Гейтс не уступал еще ни разу.За ними следуют бывшие президент и первая леди США – Барак и Мишель Обама. Замыкает тройку самых уважаемых мужчин актер Джеки Чан, а третьей самой уважаемой женщиной стала телеведущая Опра Уинфри, которая подвинула Хиллари Клинтон и королеву Елизавету II.В целом же, если в списке самых популярных представительниц прекрасного пола преобладают представительницы сферы развлечений – актрисы, певицы или телеведущие, то среди мужчин уважение заслужили в основном политики, спортсмены и бизнесмены.Нынешний же президент США Дональд Трамп с прошлого года поднялся в рейтинге уважаемости на одну позицию и занял 16 место, уступая таким своим коллегам, как Си Цзиньпин (4), Владимир Путин (6) и Нарендра Моди (8).Исследование проводилось в декабре 2017 года среди 37 тысяч респондентов из 35 стран мира.