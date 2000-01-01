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Билл Гейтс и Анджелина Джоли – самые уважаемые люди мира | Фото: U.S. Department of State/Flickr12.04 12:30   MIGnews.com

Названы самые уважаемые люди мира

Создатель техногиганта Microsoft Билл Гейтс и голливудская актриса Анджелина Джоли вновь возглавили список самых уважаемых людей планеты, согласно ежегодному рейтингу социологической компании YouGov.

Неоспоримые лидеры исследования подтвердили свою всепланетную любовь. Так, если Джоли становилась самой уважаемой женщиной с 2015 года, когда ввели разделение по полу, то свое звание Гейтс не уступал еще ни разу.

За ними следуют бывшие президент и первая леди США – Барак и Мишель Обама. Замыкает тройку самых уважаемых мужчин актер Джеки Чан, а третьей самой уважаемой женщиной стала телеведущая Опра Уинфри, которая подвинула Хиллари Клинтон и королеву Елизавету II.

В целом же, если в списке самых популярных представительниц прекрасного пола преобладают представительницы сферы развлечений – актрисы, певицы или телеведущие, то среди мужчин уважение заслужили в основном политики, спортсмены и бизнесмены.

Нынешний же президент США Дональд Трамп с прошлого года поднялся в рейтинге уважаемости на одну позицию и занял 16 место, уступая таким своим коллегам, как Си Цзиньпин (4), Владимир Путин (6) и Нарендра Моди (8).

Исследование проводилось в декабре 2017 года среди 37 тысяч респондентов из 35 стран мира.
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