12.04 19:54 MIGnews.com

Мелания Трамп получит компенсацию от Daily Mail

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Британская газета Daily Mail согласилась выплатить компенсацию первой леди США Мелании Трамп за скандальную статью о ее модельной карьере.В августе прошлого года во время президентской кампании в США издание опубликовало заметку, намекавшую на то, что до замужества Мелания якобы была связана с агентством, предоставлявшим эскорт-услуги.Позже в начале сентября Daily Mail опровергла информацию, заявив, что рассуждения не имели под собой никаких оснований. Редакция выразила сожаление со скандальной публикацией, которая к тому моменту была удалена с сайта газеты.Сообщается, что Мелания Трамп согласилась принять извинения и компенсацию от издания.Напомним, что первая леди США подала иски против Daily Mail в Британии и против представительства издания Mail Online в Штатах.В американском иске от газеты требовали выплату в размере $150 млн.Однако неизвестно на какую сумму компенсации согласилась Мелания. По данным СМИ, выплата составит около $3 млн. Скорее всего аналогичная сумма будет выплачена и по иску в Нью-Йорке, передает Би Би Си.