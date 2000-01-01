13.04 00:31 MIGnews.com

Любители жвачек - постоянные клиенты пластических хирургов

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Когда мы жуем жевательную резинку, мышцы нашего лица сильно напрягаются, что приводит к появлению морщин.Американские пластические хирурги заметили тенденцию, что люди, которые увлекаются жевательными резинками, чаще обращаются к ним для устранения морщин вокруг рта и на губах.Дерматологи объясняют это явление тем, что жевание резинки чрезмерно напрягает мышцы лица, что приводит к разрушению опорной ткани в кожном покрове. В результате кожа теряет эластичность, и вокруг рта возникают линии и складки.