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Любители жвачек - постоянные клиенты пластических хирургов | Фото: Thinkstock13.04 00:31   MIGnews.com

Любители жвачек - постоянные клиенты пластических хирургов

Когда мы жуем жевательную резинку, мышцы нашего лица сильно напрягаются, что приводит к появлению морщин.

Американские пластические хирурги заметили тенденцию, что люди, которые увлекаются жевательными резинками, чаще обращаются к ним для устранения морщин вокруг рта и на губах.

Дерматологи объясняют это явление тем, что жевание резинки чрезмерно напрягает мышцы лица, что приводит к разрушению опорной ткани в кожном покрове. В результате кожа теряет эластичность, и вокруг рта возникают линии и складки.
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